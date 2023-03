Als zweiter großer US-Technologiekonzern setzt Amazon erneut Tausende Beschäftigte vor die Tür. Der Online-Händler kündigte am Montag den Abbau von 9000 Stellen an. In den vergangenen Jahren sei die Belegschaft stark gewachsen, erläuterte Amazon-Chef Andy Jassy (55) in einer Stellungnahme. "In Anbetracht der unsicheren Wirtschaftslage und der ungewissen Zukunft, haben wir uns entschieden, unsere Kosten und unseren Personalbestand zu reduzieren."