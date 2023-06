Unabhängig davon will auch Tech-Riese Google weiter in Indien investieren. So wil Google im westlichen Bundesstaat Gujarat in globales Fintech-Betriebszentrum eröffnen, teilte das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit. Außerdem investiere das Unternehmen weiterhin in den indischen Digitalisierungsfonds, so Google-CEO Sundar Pichai (51).