Schwerer Start für neuen CEO Amazon enttäuscht mit Umsatz und Prognose die Märkte

Seinen Start als neuer Amazon-Chef hatte sich Andy Jassy wohl anders vorgestellt: Der Umsatz des Online-Riesen wächst langsamer als erwartet, auch müssen sich Amazons Investoren in Zukunft auf Abstriche einstellen. An der Börse kommt das gar nicht gut an.