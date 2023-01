Deshalb setzten in den vergangenen Monaten viele der US-Techgiganten beim Personal den Rotstift an, zuletzt erst vor zwei Tagen der Softwarekonzern Microsoft, der den Abbau von 10.000 Stellen angekündigt hat, etwa 5 Prozent der Arbeitskräfte. Amazon gab Anfang des Jahres bekannt, 18.000 seiner insgesamt 1,5 Millionen Beschäftigten entlassen zu wollen. Das ist der größte Personalabbau in der Geschichte des 1994 gegründeten US-Konzerns. Auch bei der Facebook-Mutter Meta setzt CEO Mark Zuckerberg (38) 13 Prozent der Mitarbeiter auf die Straße. Nur Apple hat als einziger der Big-Tech-Konzerne noch keine Entlassungen angekündigt.