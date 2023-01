"Googlers, I have some difficult news to share", begann Alphabet-CEO Sundar Pichai (50) am vergangenen Freitag seine Rundmail, cc die rund 187.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Konzerns. Das Unternehmen sei in den vergangenen Jahren "dramatisch" gewachsen, erklärte Pichai der Belegschaft, nur habe man leider "für eine andere ökonomische Realität" angeheuert. Ergebnis: Rund 12.000 Stellen werden gestrichen.