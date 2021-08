Aktie bricht ein Chinas Korruptionsjäger erhöhen Druck am Alibaba-Sitz

Am Firmensitz von Alibaba und dessen Finanztochter Ant Financial in Hangzhou erhöht der Staat den Druck. 25.000 lokale Parteikader sollen sich wegen möglicher Interessenkonflikte prüfen. An der Börse sorgt das für Unruhe.