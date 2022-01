Podcast Aktien, Bitcoin, neue Fonds: Worauf Anleger 2022 achten müssen

Mehr als neun Millionen Menschen besitzen in Deutschland inzwischen Aktien - ein sattes Plus im Vergleich zu den Vorjahren. In diesem Podcast informiert manager-magazin-Experte Mark Böschen, welche Trends für Privatanleger 2022 wichtig werden.