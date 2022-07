"Wir könnten mehr Flugzeuge bauen, aber wir brauchen die Teile, vor allem Triebwerke", sagte er am Mittwochabend in Toulouse. Noch in der vergangenen Woche hatte Faury betont, es sei zu früh, von den Zielen abzurücken. Nun macht er auch an den mittelfristigen Plänen Abstriche: Die Produktion des Verkaufsschlagers A320/A321 auf 65 von derzeit 50 Maschinen im Monat zu erhöhen, werde bis Anfang 2024 dauern - sechs Monate länger als geplant. Am Ziel, ein Jahr später 75 dieser Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge im Monat zu bauen, ändere sich nichts.