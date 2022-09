Der Software-Anbieter Adobe will sein Geschäft mit der Übernahme der Webdesign-Plattform Figma verstärken. Die Unternehmen haben sich auf einen Kaufpreis von rund 20 Milliarden US-Dollar (etwa 20 Milliarden Euro) geeinigt, wie der "Photoshop"-Hersteller am Donnerstag in San José mitteilte. Der Betrag soll in bar und eigenen Aktien gezahlt werden.