Der US-Softwarekonzern Microsoft will mit dem Verkauf von Streamingrechten die britischen Kartellwächter für die Übernahme des Videospiele-Herstellers Activision gnädig stimmen. Das Angebot sehe vor, die außereuropäischen Streamingrechte von Activision für alle aktuellen und zukünftigen PC- und Konsolenspiele, die in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht werden, an den in Frankreich ansässigen Wettbewerber Ubisoft zu veräußern, teilte Microsoft am Dienstag mit.