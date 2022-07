Treffen Konzerne und Start-ups aufeinander, ist das oft alles andere als leicht. Das belegt der Fall About You: Das Unternehmen von Tarek Müller (33) ist das einzige von einem Konzern gegründete Start-up in Deutschland, das in wenigen Jahren Milliardenwert erreicht hat. Die Plattform für Mode will bis 2025 bereits fünf Milliarden Euro umsetzen. Knapp acht Jahre nach der Gründung weist About You jetzt fast eben so viele aktive Kunden aus wie der Traditionshändler Otto selbst (10,7 und rund 11 Millionen).