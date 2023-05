Apple verwies bei der Ankündigung des Deals mit Broadcom auch auf das eigene Versprechen aus dem Jahr 2021, binnen fünf Jahren 430 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Der Konzern sieht sich dabei auf Kurs. Apple-Chef Tim Cook (62) sprach am Dienstag von einem "unerschütterlichen Glauben an die Zukunft Amerikas", weswegen man die Investitionen in dem Land erhöhen werde.

Nur verhaltene Kursreaktionen

Die Aktien von Apple und Broadcom haben zunächst keine stärkeren Kursreaktionen auf die Nachricht des milliardenschweren Geschäfts gezeigt. Zuletzt notierten die Papiere von Apple 0,7 Prozent im Minus bei 172,92 US-Dollar. Die Titel von Broadcom stiegen um 1,5 Prozent auf 689,00 Dollar.