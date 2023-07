US-Institut über Taylor-Swift-Tournee "Mehr als das Bruttoinlandsprodukt von 35 Ländern"

US-Notenbank erwähnt Swift-Konzerte im Beige Book

Sogar der US-Notenbank Fed sind die Taylor-Swift-Konzerte inzwischen eine Erwähnung wert. Laut dem aktuellen Beige Book der Währungshüter haben die Hotels in Philadelphia im Mai so viel erlöst wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Dies sei größtenteils auf den Zustrom von Gästen für die Swift-Konzerte in der Stadt zurückzuführen – trotz der sich verlangsamenden Erholung des Tourismus in der Region insgesamt.

Laut der Hotelbuchungsplattform Booking.com haben sich die Preise für Hotels in einigen Städten vor der Tournee mehr als verdreifacht. Dies betraf unter anderem Pittsburgh, Minneapolis und Kansas City. Während der Swift-Tournee lag die Auslastungsrate der Hotels in Allegheny County, zu dem Pittsburgh gehört, nahezu bei 100 Prozent. Die Buchungsplattform brach im Vorfeld aufgrund der starken Nachfrage zeitweise sogar zusammen. Ähnlich erging es dem Ticketverkäufer Ticketmaster, der in Frankreich den Vorverkauf für die Swift-Konzerte abbrechen musste.