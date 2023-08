Die Tourneen der Megastars Taylor Swift (33) und Beyoncé (41) sowie die Blockbuster-Filme "Barbie" und "Oppenheimer" lassen in den USA derzeit bekanntlich die Kassen klingeln – und zwar so stark, dass sie das Bruttoinlandsprodukt des Landes in die Höhe treiben. Nach Berechnungen von Bloomberg Economics dürfte die US-Wirtschaft aufgrund dieser Faktoren im dritten Quartal voraussichtlich um bis zu 8,5 Milliarden Dollar zusätzlich wachsen.