Der Handelsverband Deutschland kritisierte Habecks Pläne scharf. "Wir halten die Einführung missbrauchsunabhängiger Entflechtungsmöglichkeiten und kartellrechtlicher Gewinnabschöpfungsansprüche ohne Nachweis des Verschuldens für einen Irrweg", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth (59) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Ein solcher Blankoscheck für das Bundeskartellamt würde willkürliche und politisch motivierte Entscheidungen begünstigen." Er empfehle das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen.

Diskussion über Weitergabe an Verbraucher

Das Problem: Der Steuerabschlag auf Diesel und Benzin seit Anfang Juni sollte eigentlich für Entlastung an den Zapfsäulen sorgen, doch Kritiker werfen den Mineralölkonzernen vor, den sogenannten Tankrabatt nicht ausreichend an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Zuletzt hatten Wirtschaftsministerium und der ADAC kritisiert, die Steuersenkung lande zum großen Teil bei den Ölkonzernen. In den ersten zehn Tagen seit Inkrafttreten seien von den 35,2 Cent Steuerersparnis pro Liter Superbenzin E5 lediglich zehn Cent den Verbrauchern zugutegekommen, 25 Cent verblieben als Mehrgewinn bei den Unternehmen.