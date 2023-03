Mit der Aussetzung der Dividende reagiere nun auch Grand City auf die unsichere Marktlage, sagte ein Händler. Der Aktienkurs habe zuvor bereits ausgeprägte Schwäche gezeigt und sei nach der Aussetzung der Dividende nun nochmals schwer unter Druck geraten. Von den Höchstkursen der Papiere bei etwa 24 Euro, zuletzt im Sommer 2021 erreicht, habe sich der Kurs mittlerweile mehr als gedrittelt.

Auch anderen Unternehmen in der Branche sorgen für Dividendenschocks. Der Immobilienkonzern LEG hatte seine Aktionäre mit einem ähnlichen Schritt wie Grand City Properties und TAG bereits in der vergangenen Woche verprellt. Trotz der guten Geschäftsentwicklung Jahr 2022 kündigte der LEG-Vorstand an, die Dividende auszusetzen. Das Unternehmen blickt nach einem guten Geschäftsjahr derzeit mit Vorsicht auf 2023. Angesichts der von hohen Zinsen und anhaltender Unsicherheit über die Bewertung des Immobilienbestands geprägten Lage solle mit der so entstehenden Liquidität die Bilanz gestärkt werden. Im Sog der schlechten Nachrichten aus der Branche gaben am Donnerstag die Aktien von LEG um mehr als 4 Prozent nach.