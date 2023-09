Swiss Re, Munich Re, Hannover Re Rückversicherer werden erneut teurer

Bei Anlegern kam die Aussicht auf steigende Prämieneinnahmen gut an. Die Aktien der Münchener Rück setzten ihren Aufstieg der vergangenen Wochen fort. Am Montag gewannen sie zeitweise 1,8 Prozent und waren mit 369,50 Euro so teuer wie zuletzt vor 23 Jahren. Hannover Rück, Swiss Re und der Index für die europäische Versicherungsbranche gewannen jeweils rund 1 Prozent.