Die schwedische Private-Equity-Gesellschaft EQT hat Suse vor etwa einem Jahr an die Börse gebracht. Mit einem Anteil von 76 Prozent ist der Finanzinvestor aber noch immer der größte Anteilseigner. Das Lehrbuch sähe jetzt vor, den Anteil weiter stückweise über die Börse zu reduzieren. Doch EQT liebäugelt mit einem anderen Plan: Den Verkauf des Restpakets - komplett oder in großen Teilen - an einzelne Investoren. Wie Beteiligte manager magazin berichten, hat EQT dazu in den vergangenen Wochen mögliche Interessenten ansprechen lassen, darunter Private-Equity-Firmen.