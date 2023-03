Klatten erzählt, dass sie "als Unternehmerin und als Aktionärin einige Krisen" erlebt habe. Sie erinnere sich an den Fall Rover, an die Weltfinanzkrise, an sorgenvolle Sitzungen und schlaflose Nächte. Im Publikum wird genickt und gelächelt. Zwei Dinge habe sie dabei gelernt, sagt sie: "Krisen begegnet man am besten mit einem langen Atem und mit dem Willen zu Veränderung – also dem Mut zu Innovation." Klatten verdankt ihren Wohlstand dem Erbe von gut 20 Prozent am Autokonzern BMW (der aktuelle Wert ihrer Anteile liegt bei rund 13,5 Milliarden Euro), zudem hat sie sich über Skion selbst ein Portfolio an Industriebeteiligungen aufgebaut.