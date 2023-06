Tauchgang auf eigene Gefahr

Sicherheitsbedenken hatte es bei den Expeditionen von OceanGate in der Vergangenheit wiederholt gegeben. Ein Mitarbeiter von OceanGate, David Lochridge, hatte 2017 Mängel an dem aus Carbon gefertigten Tauchboot in einem Report dokumentiert. Lochridge war im Januar 2018 gefeuert worden.

Auch die deutsche Tiefseefilmerin Kirsten Jacobsen wirft dem Unternehmen vor, nicht genug für die Sicherheit getan zu haben: "Wir sind im Austausch mit sogenannten Klassifikationsgesellschaften, die Tauchboote auf ihre Sicherheit prüfen und zertifizieren. Vor fünf Jahren ging ein Aufschrei durch die Szene, als bekannt wurde, dass OceanGate beim U-Boot-Bau experimentiert und bewusst auf die Klassifizierung verzichten will. Viele namhafte Unternehmen und Betreiber aus der zivilen Tauchfahrt haben in einem Brief an OceanGate gewarnt, dass das katastrophale Folgen haben kann", sagte Jacobsen gegenüber dem "SPIEGEL".