Als nicht an der Börse notiertes Unternehmen hält sich Subway bei den Geschäftszahlen bedeckt. Laut "Wall Street Journal" kam die Kette auf rund 21.000 Restaurants in den USA und fast 37.000 weltweit. Firmenchef John Chidsey (60) kündigte vor kurzem an, die Zahl der Standorte außerhalb der USA auf 25.000 ausbauen zu wollen.