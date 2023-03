Von den rund 37.000 Restaurants weltweit sollen sich laut "Wall Street Journal" 21.000 in den USA befinden. Firmenchef John Chidsey (60) kündigte zuletzt an, die Zahl der Standorte außerhalb der USA auf 25.000 ausbauen zu wollen. Gemessen an den Standorten ist Subway ist die größte Restaurantkette in den USA. Allerdings ist der Umsatz der Kette in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen, nachdem er 2012 mit 18 Milliarden US-Dollar seinen Höchststand erreicht hatte, berichtete der Branchendienst Technomic.