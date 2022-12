Dabei sind sie es, die es in der Hand haben, die digitale Prozess-, Produkt- und Plattformentwicklung wie auch die gesamte Organisation und die übergeordnete Unternehmensstrategie auf die digitalen Herausforderungen einzustellen. Die Impulse zur Bewältigung der digitalen Transformation müssen von der Spitze des Unternehmens ausgehen, damit sich das in den vergangenen zwei Jahren unter Hochdruck angeschlagene Digitalisierungstempo künftig beibehalten lässt. Gelingt dies mit einem Dreiklang aus Wollen, Können und Machen, so lässt sich dies als Digital Leadership bezeichnen.

Zwar steht die Dax-40-Gruppe in dieser Hinsicht 2021 besser da als noch im Jahr zuvor, doch ließe sich deutlich mehr erreichen, insbesondere durch die Verankerung der Digitalisierungsverantwortung in einer konkreten Person. Ansonsten droht der in der Anfangsphase der Pandemie generierte Digitalisierungsschub verlorenzugehen. Wer meint, die Dinge könnten sich wieder zu den "guten alten" analogen Gepflogenheiten aus der Vor-Pandemie-Zeit entwickeln, sollte sich bewusst machen, wie tiefgreifend sich die Gewohnheiten und Erwartungshaltungen auf Kunden- und Lieferantenseite, aber auch an den Märkten geändert haben – und wie unwahrscheinlich es ist, dass sie sich zurückdrehen lassen. Der Druck zur digitalen Transformation wird bleiben. Unternehmen tun gut daran, sich proaktiv darauf einzustellen, wenn sie sich nicht ein weiteres Mal zwingen lassen wollen.

Prof. Tobias Kollmann ist Vorsitzender des Beirats Junge Digitale Wirtschaft (BJDW) im Bundeswirtschaftsministerium. Kollmann ist Mitglied der MeinungsMacher von manager-magazin.de. Trotzdem gibt diese Kolumne nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion des manager magazins wieder.