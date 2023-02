Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat die Marke von 200 Millionen Abonnements überschritten. Zum Ende des vergangenen Quartals hatte die schwedische Firma von CEO Daniel Ek (39) 205 Millionen zahlende Nutzerinnen und Nutzer. Damit kamen binnen drei Monaten 20 Millionen Abo-Kunden hinzu. Insgesamt stieg die Nutzerzahl in der Bezahl- und Gratisversion von 456 auf 489 Millionen Ende Dezember, wie Spotify am Dienstag mitteilte. Damit übertraf Spotify sogar die eigenen Erwartungen, sehr zur Freude der Investoren: Die Aktie von Spotify legte am Mittwoch im frühen Handel um rund 8 Prozent zu.