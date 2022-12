Streitkultur weiter verbessern

Zur Wahrheit über die steuerliche Belastung gehört aber auch: Ich erinnere mich in meiner jahrzehntelangen beruflichen Praxis an keinen einzigen Fall, bei dem ein Familienunternehmen an der Erbschaftssteuer zugrunde gegangen wäre. An jahrelangem Familienstreit indes schon. Dabei hat sich die Streitkultur durchaus verbessert. Dies hängt wesentlich damit zusammen, dass viele Familienunternehmen inzwischen ein Kontrollgremium in Form eines Bei-, Aufsichts- oder Verwaltungsrats eingerichtet und mit aktienrechtlichen Befugnissen ausgestattet haben. Den familienfremden Mitgliedern kommt damit im Konfliktfall zwischen Familien-Stämmen oder den Generationen die Rolle eines Schlichters und Vermittlers zu.