Wie die bei dem Branchenriesen musste auch Under Armour in der Branche zuletzt Abstriche bei seinen Umsatz- und Gewinnerwartungen machen. Stephanie Linnartz soll nun helfen.

Linnartz startet Ende Februar

Linnartz ist die dritte ständige Geschäftsführerin in der 22-jährigen Geschichte von Under Armour. Sie wird ihren neuen Posten am 27. Februar antreten, teilte das Unternehmen der "New York Times" mit. Seit 1997 arbeitet die 53-Jährige bei Marriott und half bei der Einführung der Webseite und der App des Unternehmens mit, um die Kundenbindung zu stärken. Außerdem ist sie Mitglied des Vorstands von Home Depot. "Under Armour ist eine ikonische Marke mit einer riesigen Chance, die vor uns liegt", sagte Linnartz in einer Erklärung.