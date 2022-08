Personalumbau an mehreren Stellen

Neben Fanderl baut das Unternehmen auch an anderen Stellen derzeit kräftig um. So wird der Digitalexperte Marcus Diekmann (42) seinen Posten beim Familienunternehmen zeitnah räumen. Aktuell ist er noch Co-Chef bei der International Brands Company KG (IBC), einer Tochter der Düsseldorfer Holding. Erst Anfang Januar war er angetreten, um die umsatzstarken, aber weitgehend unbekannten Eigenmarken, darunter Review und Jake*s, des traditionellen Modehändlers zu stärken und einen erfolgreichen Direktvertrieb aufzubauen. Diese haben Brancheninsidern zufolge einen Anteil von etwa 20 bis 30 Prozent am Gesamtumsatz, der zuletzt stark rückläufig war.