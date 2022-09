Die Inflation in Deutschland hat sich im September massiv erhöht. Nach dem Wegfall des Neun-Euro-Tickets und des Tankrabatts kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 10,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 9,4 Prozent gerechnet, nach 7,9 Prozent im August.