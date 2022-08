Die auf breiter Front anziehenden Preise in Deutschland treiben die Inflation nahe an die Acht-Prozent-Marke. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich 7,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Insbesondere hohe Energie- und Lebensmittelpreise sorgen für Auftrieb.