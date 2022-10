Teures Öl als Treiber Großhandelspreise ziehen wieder stärker an

Befeuert von stark gestiegenen Energiekosten ziehen die Preise der deutschen Großhändler wieder an. Im September stiegen sie um 19,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Damit ist die Veränderungsrate höher ausgefallen als in den Vormonaten. Im August hatten die Preise um 18,9 Prozent zugelegt, im Juli um 19,5 und im Juni um 21,2 Prozent. Der bisherige Höhepunkt wurde im April mit einem Anstieg um 23,8 Prozent erreicht – die stärkste Zunahme seit Einführung der Statistik 1962.