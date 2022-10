Deutschlands Außenhandel Exporteure profitieren von starker US-Nachfrage

Die meisten Ausfuhren gingen erneut in die USA, dem wichtigsten Kunden der deutschen Exportwirtschaft: Dorthin wurden 12 Prozent mehr Waren "Made in Germany" verkauft als im Vormonat Juli, was einem Wert von 13,8 Milliarden Euro entspricht. Die Exporte in die Volksrepublik China nahmen um 2,9 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zu, während die Lieferungen nach Großbritannien um 7,4 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro zulegten. Das Geschäft mit Russland wuchs um fast 12 Prozent zum Vormonat auf 1,1 Milliarden Euro. Die Ausfuhren in die EU-Staaten sanken gegen den Trend um 0,8 Prozent auf 72,8 Milliarden Euro.