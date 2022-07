Hauptverantwortlich für die starke Teuerung ist erneut Energie, die seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar erheblich mehr kostet. Hier lagen die Erzeugerpreise um 86,1 Prozent höher als im Juni 2021. Erdgas verteuerte sich dabei um 141,1 Prozent, Strom um 93,3 Prozent. Kraftwerke zahlten für Erdgas 227 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, Industrieabnehmer 182,6 Prozent und Wiederverkäufer knapp 160 Prozent mehr. Mineralölerzeugnisse kosteten fast 53 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Leichtes Heizöl war mehr als doppelt so teuer wie ein Jahr zuvor (plus 125,5 Prozent), während für Kraftstoffe 42,6 Prozent mehr verlangt wurden.