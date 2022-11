In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im September Waren im Wert von 73,4 Milliarden Euro exportiert. Gegenüber August sanken die Exporte in diese Staaten um 1,7 Prozent. Gegen den allgemeinen Trend wuchsen die Ausfuhren in die USA im Vergleich zum August um 5,6 Prozent. Mit 14,5 Milliarden Euro blieb der US-Markt mit weitem Abstand wichtigstes Absatzgebiet für deutsche Exporte. Die Ausfuhren nach China (minus 2,0 Prozent) gingen ebenso zurück wie die nach Russland (minus 5,4 Prozent).