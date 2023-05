Damit eine Volkswirtschaft lebendig und leistungsfähig bleibt, braucht es einen steten Fluss frischer Ideen und: junge Unternehmen, die diese Ideen umsetzen.

Die deutsche Wirtschaft lässt hier offensichtlich einen Großteil ihres Potenzials liegen. Wagniskapitalgeber, die mit ihrem Geld Start-ups schnell groß machen können, ignorieren zum überwiegenden Teil Gründerinnen. Nur 2 Prozent ihrer Investitionssummen gehen in rein weibliche Gründungsteams, mehr als 80 Prozent dagegen an rein männliche Jungunternehmer, der Rest in gemischte Teams.