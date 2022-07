Steigende Zinsen bremsen Risikolust

Doch mit dem Ukraine-Krieg und den steigenden Zinsen hat sich der Markt gedreht. Vor allem die Aktien von Tech-Unternehmen brachen ein, da ihre Geschäftsmodelle als zinsabhängig gelten. Und Investoren wurden bei Start-up-Finanzierungen zurückhaltender. Einige Start-ups haben zuletzt wegen der schwierigeren Bedingungen reihenweise Jobs abgebaut.

Das sinkende Interesse der Investoren an schnell wachsenden und Verluste schreibenden Fintech-Unternehmen bekommt auch der schwedische Bezahldienst Klarna zu spüren. Das Unternehmen hat in einem Jahr rund 85 Prozent an Wert verloren. Die Firma aus Schweden holte sich in ihrer neuen Finanzierungsrunde bei Geldgebern 800 Millionen Dollar (rund 794 Millionen Euro). Klarna musste dabei aber eine Bewertung von nur 6,7 Milliarden Dollar akzeptieren statt der 45,6 Milliarden Dollar in der vergangenen Finanzierungsrunde im Juni 2021. Die Bewertung ergibt sich daraus, welche Beteiligung am Unternehmen die Geldgeber für ihre Investition bekommen. Mit anderen Worten gibt es nun viel mehr Klarna-Anteile für das gleiche Geld.