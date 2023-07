Die Menschen in Deutschland zeigen immer weniger Interesse an Neugründungen von Unternehmen. Die Zahl entsprechender Informations- und Beratungsgespräche bei den Industrie- und Handelskammern sei 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent gesunken und befinde sich mit 154.785 auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Zählung im Jahr 2002, teilte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Samstag mit. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) über die Zahlen berichtet.