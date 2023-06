In dieser Woche nutzte Musk sein Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi (72), um für seine Idee zu lobbyieren. Am Dienstag hatte er den Politiker auf dessen USA-Reise in New York getroffen. Anschließend sagte Musk, er sei ein "Fan" von Modi, wolle schon bald mehr zu einer möglichen Tesla-Fabrik in dem Land sagen – und sei sehr daran interessiert, Starlink in Indien einzuführen. In abgelegenen Dörfern, die kein Internet oder keine Hochgeschwindigkeitsnetze haben, könne die Technologie "unglaublich hilfreich sein".