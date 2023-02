Jetzt hat China wieder geöffnet, die Inflation hat sich beruhigt – und die Gaspreise sind auch gefallen.

Können wir also doch weitermachen wie bisher? War der Abgesang auf die deutsche Wirtschaft verfrüht? Wie sind die aktuellen Daten zu interpretieren, wie gefährlich ist das gigantische Aufbauprogramm IRA in den USA wirklich und was heißt das alles für den Standort Deutschland und dessen Unternehmen?