Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) hat offenbar ein Auge auf den Kunststoffkonzern Covestro geworfen. Kreisen zufolge hat es bereits erste Gespräche mit Vertretern des in Leverkusen ansässigen Unternehmens gegeben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag berichtete. Laut Insidern hat der Staatskonzern bei dem Treffen Interesse an dem Dax-Unternehmen bekundet.