Entlassungswelle in der Techbranche Auch Streamingdienst Spotify reduziert die Belegschaft

Trotz steigender Abos in den roten Zahlen

Spotify hatte nach dem Schub für das Geschäft in der Corona-Pandemie wie viele andere Techkonzerne die Belegschaft rapide ausgebaut. So stieg die Mitarbeiterzahl in den zwölf Monaten bis Ende September 2022 mit über 2400 zusätzlichen Jobs um mehr als 30 Prozent.