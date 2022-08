Abfindungszahlung Hat der Aufhebungsvertrag für Manager ausgedient?

Viele Unternehmen sparen derzeit am Personal und bieten vermehrt Aufhebungsverträge für Manager an. Dabei winken scheinbar attraktive Abfindungssummen. Doch Arbeitsrechtler warnen: Wer unterschreiben will, sollte vorher zwei wichtige Faktoren prüfen.