"Die laufende Zinswende ist kurzfristig betriebswirtschaftlich herausfordernd, die Sparkassen haben aber genug Substanz, um das schnell zu bewältigen", sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis (68) in Frankfurt am Main. Viele Sparkassen können ihre hohen Kundeneinlagen nicht in gleichem Maße als Darlehen wieder ausgeben und legen dieses Geld oft in festverzinslichen Assets im Eigenbestand an. Unter anderem machen Staatsanleihen einen Großteil der Eigenanlagen der Sparkassen aus. Mit der raschen geldpolitischen Wende der Europäischen Zentralbank (EZB) und steigenden Zinsen sanken die Kurse dieser Papiere. Die Folge: Die Institute mussten fast acht Milliarden Euro auf festverzinsliche Wertpapiere abschreiben.