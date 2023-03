Spannungen mit Peking Apple-Lieferanten wollen China offenbar früher verlassen

Verlagerung könnte Jahre dauern

Täglich würden Geschäftspartner in Gesprächen die Frage aufwerfen, wie schnell sich der Hersteller aus China zurückziehen könne, sagt Yoshinaga. Ganz oben auf der Wunschliste der Kunden als Ersatz für China stehe Indien – ein Zeichen für das Potenzial des Landes sowohl als Markt als auch als Produktionsstandort. "Wenn unsere Kunden beschließen, die Produktionslinien in Indien aufzubauen, müssen wir ernsthaft darüber nachdenken. Derzeit konzentrieren wir uns auf die Entwicklung unserer Produktionsanlagen in Vietnam.”