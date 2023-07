SPIEGEL: Inwiefern?

Hartmann: Es ist natürlich viel glaubwürdiger, von einem Arbeitgeber zu schwärmen, wenn man selbst für diesen arbeitet.

SPIEGEL: Um schwärmen zu können, muss man erst mal in Kontakt kommen. Wie sprechen Sie potenzielle Bewerber an?

Hartmann: Über die sozialen Medien, also vor allem über Karrierenetzwerke wie Xing und LinkedIn, aber auch über berufsspezifische Plattformen, wie es sie beispielsweise in der IT gibt. Wir schreiben allerdings nicht einfach wild drauflos. Für jede zu besetzende Stelle gibt es ein ausführliches Briefing von der Fachabteilung: Welche Fähigkeiten sind gefragt, was genau wird erwartet? Erst dann beginnt die Suche.