Globalisierung Sorge vor weiteren Beschränkungen durch China

Bundeskanzler Olaf Scholz (65; SPD) sagte am Dienstagabend in Berlin, die Bundesregierung beobachte "die Entwicklung sehr genau". Es handele sich bei der Entscheidung der Regierung in Peking bislang allerdings um ein "rechtliches Regime" und nicht um eine Exportbeschränkung. Die Bundesregierung werde nun genau verfolgen, ob eine solche Beschränkung folgen werde. "Das ist dann eine Frage, die uns sehr interessiert", betonte der Kanzler.