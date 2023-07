Quartalsbilanz Software AG übertrifft Umsatzerwartungen

Weitere Übernahmen mithilfe von Silver Lake stehen für Bünger derzeit weniger im Mittelpunkt. "Wir müssen erst einmal StreamSets noch voll integrieren, bevor wir an weitere Zukäufe denken", sagte sie mit Blick auf den Daten-Integrationsspezialisten, den die Software AG für eine halbe Milliarde Euro gekauft hatte. Dieses Geschäft wachse um mehr als 30 Prozent, nun gehe es darum, StreamSets im nächsten Jahr in die schwarzen Zahlen zu führen. "Danach können wir schauen, was wir sonst noch brauchen."