Weltgrößter Tech-Investor Softbank meldet zwölf Milliarden Euro Jahresverlust

Die Talfahrt der Technologiewerte rund um den Globus hat den weltgrößten Technologieinvestor Softbank tief in die roten Zahlen gedrückt. Im Geschäftsjahr 2021/22 zu Ende März sei ein Verlust in Höhe von 12,5 Milliarden Euro (1,7 Billionen Yen) angefallen, teilte der japanische Konzern am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte Softbank noch einen Rekordgewinn von 36,7 Milliarden Euro verbucht.

Das macht sich vor allem beim zweiten 50 Milliarden Dollar schweren Vision Fund bemerkbar, der unter anderem Geld in das Berliner Solar-Startup Enpal, den Logistik-Dienstleister Forto und die E-Scooter-Firma Tier gesteckt hat. Ähnlich erging es jüngst auch Konkurrenten wie Tiger Global.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die Japaner auch zum größten Einzelaktionär bei der Deutschen Telekom hinter dem Bund aufgestiegen. Softbank will künftig enger mit dem Bonner Dax-Konzern zusammenarbeiten. Um an frisches Kapital zur Finanzierung des milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms zu kommen, hat das Unternehmen zuletzt auch Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US an die Bonner verkauft. Für positive Schlagzeilen soll bald der Börsengang des US-Chipdesigners Arm sorgen, der nun doch nicht an Nvidia verkauft wird.