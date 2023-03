Manchmal zeigt schon die Warteliste in einer Arztpraxis, wie schnell ein neues Geschäft wächst: Sechs bis sieben Monate müssen Frauen derzeit in der auf Social Freezing Kinderwunsch spezialisierten Privatpraxis in der Münchner Innenstadt auf einen ersten Beratungstermin für Social Freezing warten. Die Inhaberin und leitende Ärztin der Praxis, Gynäkologin Corinna Mann, hat den Trend früh erkannt, sie will ihr Angebot weiter ausweiten und mehr Frauen den Zugang ermöglichen: für die Entnahme der weiblichen Eizellen und dessen Konservierung in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad. "Der Ansturm ist enorm und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren ein regelrechter Boom entsteht", sagt Mann.