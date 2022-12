Kritik an einer zunehmenden Kontrolle durch MFE an den deutschen TV-Sendern kam in der Vergangenheit auch vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV). Anfang November forderten die Delegierten des Verbandes, den Anteil von MFE an ProSiebenSat.1 dauerhaft auf unter 25 Prozent zu begrenzen.

Einen »Einfluss auf die journalistischen Inhalte und einen Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit« der Angebote von ProSiebenSat.1 sollte aus Gründen der Staatsferne unterbunden werden, teilte der Verband damals mit . Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall kritisierte, dass Rechtsaußen-Politiker Berlusconi seinen italienischen Fernsehkonzern in der Vergangenheit immer wieder als politisches Instrument eigener Interessen missbraucht habe.