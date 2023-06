Pier Silvio Berlusconi stieg 1992 in der Firma seines Vaters ein, arbeitete zunächst im Marketing und wechselte dann zum Fernsehsender Italia 1. Seit April 2015 ist er Vorstandsvorsitzender der MFE. Über ihn ist wenig öffentlich bekannt. Dazu zählt etwa, dass auch er Steuern hinterzogen hat. Wie sein Vater wurde Pier Silvio vor Jahren wegen Steuerbetrugs verurteilt.

Unklar ist, wie viel der unternehmerischen Erfolge und Rückschläge auf sein Konto gehen. Obwohl Silvio Berlusconi seinen Kindern Marina und Pier schon vor Jahren die Leitung seiner wichtigsten Geschäfte übertragen hat, soll bis zuletzt nichts ohne seinen Segen gegangen sein. "Er hat immer noch das letzte Wort", erklärte Alan Friedman, Autor und Verfasser einer Biografie von Silvio Berlusconi im Februar.

Kursrallye: Börse spekuliert auf Verkauf von MFE

Wie geht es also weiter bei der MFE? An der Börse hofft man auf einen Verkauf. Die MFE-Aktie legte bis zu 10 Prozent zu. Händler an der Mailänder Börse sagten, die Firma könnte letztlich verkauft werden oder mit einem Rivalen zusammengehen. Möglich ist auch, dass die Firma zerschlagen und die einzelnen Fernsehsender veräußert werden.

Angesichts der sich schnell verändernden Medienlandschaft gehen einige Investoren davon aus, dass seine Erben möglicherweise offener dafür sind, einen Partner für MFE zu suchen oder an einen größeren Konkurrenten zu verkaufen. Als Favorit für eine Übernahme der MFE gilt momentan Vivendi, der französische Medienkonzern. Die Franzosen sind mit 23 Prozent der zweitgrößte Anteilseigner der MFE. Vor 2026 kann Vivendi seinen Anteil an dem italienischen Rivalen jedoch nicht erhöhen. Grund dafür ist ein Abkommen zur Beilegung eines jahrelangen Rechtsstreits.

Der Vermögensverwalter

Unklar ist noch, was mit der Banca Mediolanum geschieht. Die Fininvest hält einen Anteil von 30 Prozent an dem italienischen Vermögensverwalter, der ein Volumen von 6 Milliarden Euro hat. Größter Anteilseigner ist seit vergangenem Jahr mit 41 Prozent die Familie Doris. Die vermögende Unternehmerfamilie stellt mit Massimo Doris auch den CEO. 2022 schloss er eine Privatisierung oder Fusion des Vermögensverwalters aus.

Der Fußballklub

Ebenfalls ungewiss ist noch, wie es für den Fußballklub AC Monza weitergeht. Denn Silvio Berlusconi war nicht nur der jaherelang der Präsident des Fußballvereins AC Mailand und half dem Klub mit finanziellem Engagement zu sportlichen Erfolgen. Bis zu seinem Tod war er auch Präsident von AC Monza. Durch den Fußball gewann er massiv an Popularität in seiner politischen Karriere. Nach dem Verkauf des AC Mailand im Jahr 2017 im Wert von 740 Millionen Euro kaufte Fininvest im darauffolgenden Jahr den kleineren Fußballverein AC Monza. Die Mannschaft schaffte 2022 erstmals den Aufstieg in die italienische Serie A und beendete ihre Debütsaison im Mittelfeld der Tabelle.